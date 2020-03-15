TLC показала прототип смартфона с раздвижным экраном

Недавно в Барселоне компания TCL показала сразу два смартфона с подвижным экраном. Один будет складываться в двух местах, напоминая складывание гармошки. Диагональ дисплея в разложенном виде будет составлять 10 дюймов.

Второй смартфон представили в виде макета из пластмассы и бумаги. У него предполагается выдвижной экран. Половина дисплея будет прятаться внутри устройства, чтобы ее выдвинуть нужно потянуть за боковую сторону дисплея.

На данный момент устройства были показаны как прототипы будущих смартфонов, которые хочет видеть компания TCL у себя в дальнейшем.

Опираясь на опыт других коллег, TLC должны понимать, что подобное устройство требует долгих проработок. В ином случае, рискует повторить судьбу выхода Samsung Galaxy Fold. Сами разработчики уверяют, что устройства будут весьма практичны и долговечны.

Пока неизвестно, будут ли смартфоны такого плана запущены в производство. В ближайшее время их ждать не стоит.