TCL начала продавать в России холодильник Side by Side P650SB: умная вентиляция и два инвертора

На российском рынке появился новый холодильник TCL Side by Side P650SB, оборудованный двумя распашными дверцами и имеющий внутренний объем 595 литров.

Уникальной особенностью холодильника является наличие специального минерала в его внутренней части, обеспечивающего ряд значительных преимуществ. Благодаря бактериостатичным свойствам и способности очищать от неприятных запахов.

На передней панели холодильника размещен дисплей для управления, а также диспенсер для подачи воды. Отмечается также функция Holiday («Каникулы»), позволяющая независимо управлять холодильником и морозильной камерой. Это позволяет в отпуске отключить основное отделение, оставив работающей морозильник.

Технология двойного «Эко инвертора» создает условия для надежного хранения продуктов, обеспечивая стабильную температуру и сохраняя свежесть.

Цена Side by Side P650SB в России составляет 65 000 рублей.