Смартфон Vivo V17 представлен в новом цвете

Vivo представила смартфон vivo V17 в новом цвете – «Сияющая ночь». V17 в новом цвете с 48 Мп AI-квадрокамерой, модулем NFC и селфи-камерой на 32 Мп поступит в продажу 4 февраля 2020 года. C 23 января по 3 февраля 2020 года каждый оформивший предзаказ в официальном интернет-магазине vivo сможет приобрести смартфон с выгодой 3500 рублей.

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 665, аккумулятором ёмкостью 4500 мА·ч и 8 ГБ оперативной памяти. 128 ГБ встроенной памяти с возможностью увеличения до 256 ГБ позволят хранить ещё больше приложений, фотографий и видео.

На V17 в цветах «Облачная лазурь» и «Синий туман» до 3 февраля действует акция при покупке в трейд-ин.