Смартфон Samsung M62 с ёмким аккумулятором выйдет в будущем году

В сети появились данные о будущем смартфоне-долгожителе Galaxy M62. Эта модель проходит под каталожным номером SM-M625F. Утверждается, что она получит аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч и 256 ГБ флэш-памяти.

Данных о процессоре, экране и так далее пока нет. Но можно предположить, что там будет 6/8 ГБ ОЗУ и среднеуровневый процессор Exynos. Впрочем, не исключено, что компания расщедрится и на Snapdragon

Дата выхода не уточнятся, также не уточняется стоимость. Однако очевидно, что компания взяла курс на недорогие решения с ёмкими аккумуляторами.