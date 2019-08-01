Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 предстал на рендерах

В сети появились качественные рендеры складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2 с гибким экраном. Главное, на что обращаешь внимание — более крупный дисплей, который занимает теперь всю фронтальную часть смартфона.

Смартфон раскрывается как книга, при этом рамки экрана стали уже, а фронтальную камеру заменил вырез Infinity-O. Также отметим, что теперь новинка относится к линейке Z. Просмотреть изображения можно ниже.

  • 452212 H3hmdsm3pz Samsung Galaxy Z Fold 2 Hq Rende
  • 452211 3paxgmoq8f Samsung Galaxy Z Fold 2 Hq Rende
  • 452210 Iectlfitcm Samsung Galaxy Z Fold 2 Hq Rende
  • 452209 N55xteijjv Samsung Galaxy Z Fold 2 Hq Rende

Кроме того, опубликованы технические спецификации, которые выглядят так:

  • Диагональ внешнего экрана 6,23 дюйма, внутреннего — 7,7 дюйма с разрешением 2213 x 1689 пикселей, частота 120 Гц
  • Процессор Qualcomm Snapdragon 865+
  • ОЗУ 12 ГБ
  • Постоянная память 256 или 512 ГБ
  • Тройная основная камера с модулями на 64, 12 и 12 МП
  • Фронтальная камера на 10 МП
  • Два аккумулятора с суммарной ёмкостью 4356 мА·ч

Официально представить Samsung Galaxy Z Fold 2 должны 5 августа. Предполагаемая стоимость составляет $1980. Дата релиза пока что не уточняется.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
-
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сейчас на главной

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 предстал на рендерах

Google запустит бесплатное резервное копирование в облаке для iPhone и Android-смартфонов

Представлен Samsung Galaxy M31s с батареей на 6000 мАч

Telegram подал жалобу в ЕС на App Store

Prey теперь «беззащитна» — из игры убрали Denuvo

Мобильный процессор Snapdragon 865 Plus разогнали до 3,4 ГГц

Надо брать: гибридные умные-часы Xiaomi Mijia Quartz

Новые подробности о Cyberpunk 2077 — плавание и киберпсихоз

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить