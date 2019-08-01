Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 предстал на рендерах

В сети появились качественные рендеры складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2 с гибким экраном. Главное, на что обращаешь внимание — более крупный дисплей, который занимает теперь всю фронтальную часть смартфона.
Смартфон раскрывается как книга, при этом рамки экрана стали уже, а фронтальную камеру заменил вырез Infinity-O. Также отметим, что теперь новинка относится к линейке Z. Просмотреть изображения можно ниже.
Кроме того, опубликованы технические спецификации, которые выглядят так:
- Диагональ внешнего экрана 6,23 дюйма, внутреннего — 7,7 дюйма с разрешением 2213 x 1689 пикселей, частота 120 Гц
- Процессор Qualcomm Snapdragon 865+
- ОЗУ 12 ГБ
- Постоянная память 256 или 512 ГБ
- Тройная основная камера с модулями на 64, 12 и 12 МП
- Фронтальная камера на 10 МП
- Два аккумулятора с суммарной ёмкостью 4356 мА·ч
Официально представить Samsung Galaxy Z Fold 2 должны 5 августа. Предполагаемая стоимость составляет $1980. Дата релиза пока что не уточняется.
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