Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 предстал на рендерах

В сети появились качественные рендеры складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2 с гибким экраном. Главное, на что обращаешь внимание — более крупный дисплей, который занимает теперь всю фронтальную часть смартфона.

Смартфон раскрывается как книга, при этом рамки экрана стали уже, а фронтальную камеру заменил вырез Infinity-O. Также отметим, что теперь новинка относится к линейке Z. Просмотреть изображения можно ниже.

Кроме того, опубликованы технические спецификации, которые выглядят так:

Диагональ внешнего экрана 6,23 дюйма, внутреннего — 7,7 дюйма с разрешением 2213 x 1689 пикселей, частота 120 Гц

Процессор Qualcomm Snapdragon 865+

ОЗУ 12 ГБ

Постоянная память 256 или 512 ГБ

Тройная основная камера с модулями на 64, 12 и 12 МП

Фронтальная камера на 10 МП

Два аккумулятора с суммарной ёмкостью 4356 мА·ч

Официально представить Samsung Galaxy Z Fold 2 должны 5 августа. Предполагаемая стоимость составляет $1980. Дата релиза пока что не уточняется.