Фэнтези-роман «Мара и Морок» экранизируют в России

В России началась работа над экранизацией популярного фэнтези-романа Лии Арден «Мара и Морок». Адаптацией книги занимается KION, рассказал креативный директор сервиса Илья Бурец на Петербургском международном экономическом форуме.

Роль шоураннера возложена на актрису и продюсера Дарью Мороз. Проект реализуется совместно с кинокомпанией Star Media.

«Мара и Морок» представляет собой первую часть популярной фэнтези-серии «Смерть и Тень», основанной на славянских мифах. История повествует об Агате, служительнице богини Мораны, которая была убита и воскрешена спустя 200 лет. Девушка вступает в борьбу с врагами молодого правителя, который рассчитывает на её помощь. Для контроля над её действиями к Агате приставлен могущественный наблюдатель, с которым у неё формируется особая связь.