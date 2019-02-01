Galaxy Z Fold2 получил еще более заметную складку

В прошлом году Samsung выпустила первый гибкий смартфон Galaxy Fold. Новинка произвела настоящий фурор у публики, но вскоре быстро разочаровала своим исполнением. Косяки за косяком — так вместо выхода в продажу весной, смартфон стал доступен покупателям только в сентябре 2019 года.

Сейчас компания анонсировала новый Fold 2. Ожидалось, что эта версия смартфона исключит все прежние недоработки и станет полноценным флагманом. Опубликованные живые фотографии нового гибкого гаджета полностью лишают надежды на это.

Нелюбимая складка стала еще больше, теперь она бросается в глаза. Даже у первой версии она была менее заметная.

Samsung Galaxy Z Fold 2 получил два основных 7,6-дюймовых дисплея Infinity-O с тонкими рамками и один 6,2-дюймовый на тыльной панели. Частота обновления картинки составит 120 Гц.

Также у устройства Snapdragon 865+, 12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 256 Гб встроенной флеш-памяти UFS 3.1. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч.

Samsung Z Fold 2 Advertisement Leaked. pic.twitter.com/T2e6e6ENls — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 22, 2020

Производитель официально представил Galaxy Z Fold2, но пока не сообщил дату старта продаж и ценник устройства. Стоимость прошлогоднего Fold была на уровне 2 тысяч долларов.