Смартфон Samsung Galaxy Note20 Ultra может получить очень тонкие рамки

В рамках линейки смартфонов Samsung Galaxy Note20 может выйти ещё одна модель. Как сообщается, это будет версия Ultra, которой приписывают очень тонкие рамки экрана. Таким образом, помимо Note 20 и Note 20+ будет ещё и «Ультра».

По данным инсайдера Ice Univerce, новинку оснастят дисплеем, рамки которого уменьшатся по бокам на 0,29 мм, снизу и сверху на 0,4 мм. При этом толщина корпуса станет меньше на 0,3 мм, а диаметр выреза для фронтальной камеры — на 1 мм. Всё это — в сравнении с предыдущей моделью Note10+.

According to the current data, Note20 Ultra compares to Note10+:

The bezel on both sides are narrowed by 0.29mm.

The forehead and chin together narrowed a total of 0.4mm.

The hole diameter is reduced by 1mm.

The thickness of the fuselage is reduced by 0.3mm. pic.twitter.com/fiQPXyis8c — Ice universe (@UniverseIce) June 19, 2020

Также утверждается, что новинка получит изогнутый экран, как у того же Note10+. Его разрешение составит QHD, частота — до 120 Гц, что позволит играть на нём в игры без лагов. Также заявлено наличие нового стилуса S-Pen с расширенной функциональностью, новые возможности камеры и так далее.

В качестве же процессора будет выступать Qualcomm Snapdragon 865 Plus. И это довольно странно. Либо речь идёт о чисто американской версии Galaxy Note20 Ultra, либо же у Samsung проблемы с высокопроизводительными чипсетами Exynos.

В любом случае пока что неизвестно, когда именно выйдет эта модификация, на каких рынках будет доступна и во сколько её оценят. Но дешёвой она точно не будет.