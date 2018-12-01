Смартфон Samsung Galaxy Note20 Ultra может получить очень тонкие рамки
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Новости

Смартфон Samsung Galaxy Note20 Ultra может получить очень тонкие рамки

В рамках линейки смартфонов Samsung Galaxy Note20 может выйти ещё одна модель. Как сообщается, это будет версия Ultra, которой приписывают очень тонкие рамки экрана. Таким образом, помимо Note 20 и Note 20+ будет ещё и «Ультра».

По данным инсайдера Ice Univerce, новинку оснастят дисплеем, рамки которого уменьшатся по бокам на 0,29 мм, снизу и сверху на 0,4 мм. При этом толщина корпуса станет меньше на 0,3 мм, а диаметр выреза для фронтальной камеры — на 1 мм. Всё это — в сравнении с предыдущей моделью Note10+.

Также утверждается, что новинка получит изогнутый экран, как у того же Note10+. Его разрешение составит QHD, частота — до 120 Гц, что позволит играть на нём в игры без лагов. Также заявлено наличие нового стилуса S-Pen с расширенной функциональностью, новые возможности камеры и так далее.

В качестве же процессора будет выступать Qualcomm Snapdragon 865 Plus. И это довольно странно. Либо речь идёт о чисто американской версии Galaxy Note20 Ultra, либо же у Samsung проблемы с высокопроизводительными чипсетами Exynos.

В любом случае пока что неизвестно, когда именно выйдет эта модификация, на каких рынках будет доступна и во сколько её оценят. Но дешёвой она точно не будет.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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