Realme может выпустить Realme 10 Ultra с камерой 200 Мп

Все больше информации раскрывается о будущей линейке Realme 10. Сейчас в китайской соцсети Weibo опубликовали постер с анонсом версии Realme 10 Ultra. Ожидается, что вся линейка будет состоять из следующих версий: Realme 10 4G, Realme 10 5G, Realme 10i, Realme 10 Pro + 5G и Realme Ultra.

Постер раскрывает, что смартфон Ultra получит изогнутый OLED дисплей, топовый процессор Snapdragon 8 Gen 2 и 200-мегапиксельную камеру.

Однако, этот анонс может оказаться творчеством фанатов. После отказа от X-серии Realme выпускает флагманы в линейке “GT”. Указанные характеристики кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой для десятой серии смартфонов.

Также сегодня комплектацию Realme 10 показали на живых фото, ее можно посмотреть здесь.