Смартфон Lenovo K13 Note стоит в России 12 490 рублей

Компания Lenovo вернулась на рынок недорогих смартфонов в том числе в России. Как сообщается, новинка Lenovo K13 Note уже доступна. При этом она представляет собой почти полный клон Moto G20, просто под другим брендом.

Разница состоит в процессоре — Snapdragon 460 вместо Unisoc T700. Также версия Lenovo получила фронтальную камеру на 8 МП. Остальные характеристики те же — 6,5-дюймовый экран, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти, основная камера на четыре датчика: 48, 8, 2 и 2 МП.

Также отметим батарею ёмкостью 5000 мАч. Есть модуль NFC и ОС Android 11. Цена вопроса составляет 12 490 рублей, но до 30 июня новинку можно приобрести за 9 990 рублей.

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