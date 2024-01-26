Смарт-часы и фитнес-браслеты могут негативно влиять на спортивные достижения

Зарубежное издание Medical Xpress проанализировало результаты двух научных исследований, пришедших к выводу, что покупка смарт-часов или фитнес-трекеров не способствует мотивации к занятию спортом. Наоборот, носимые гаджеты могут вызывать снижение уровня активности и вовлеченности у пользователей.

Исследование проведенное в 2022 году, выявило, что использование фитнес-гаджетов приводит к снижению активности и энтузиазма у большинства спортсменов.

Второе исследование 2016 года включало две группы взрослых с избыточным весом, следящих за диетой и упражнениями. Первая группа использовала смарт-часы для записи активности, вторая вела записи самостоятельно. Результаты показали, что участники с гаджетами почти не сбросили веса за два года, в то время как те, кто не использовал часы и браслеты, потеряли гораздо больше килограммов.

Ученые объясняют этот эффект тем, что гаджеты могут создавать иллюзию зависимости спортивных результатов от устройства, а не от действий пользователя. В результате приобретения такого устройства человек может начать думать, что его успехи в спорте зависят от гаджета, а не от собственных усилий.

Кроме того, владельцы носимых устройств часто фокусируются на достижении заранее установленных целей, чтобы удовлетворить устройство, вместо того чтобы заниматься спортом для своего благополучия. Устройства, в свою очередь, могут начать давать отрицательные подсказки и напоминания о невыполненных задачах, что, по мнению исследователей, может привести к демотивации и прекращению занятий спортом.