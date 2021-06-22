Смартфон Tecno Phantom X появился на живых фото

Сетевые источники опубликовали живые фотографии нового смартфона Tecno Phantom X с неплохим железом и ярким дизайном. Как отмечается, новинка получила дисплей с изогнутыми краями, встроенным сканером отпечатка и отверстием для двойной селфи-камеры.

Tecno Phantom X

– 6.7" FHD+ 90hz OLED Display (Curved edges)

– 50+13+8MP

– 48+8MP

– Helio G95 CPU

– 8GB RAM + 256GB

– HiOS based on Android 11

– 4700mAh with 33W charging

– 8.7mm thickness

Source:https://t.co/XAreBQPQTr & https://t.co/OHpvEQBphc#Tecno #TecnoPhantomX #PhantomX pic.twitter.com/5uJKyYbRgC — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 21, 2021

Новинка оснащены процессором Helio G95, объёмы памяти составляют 8/256 ГБ, экран — OLED с разрешением 1080 x 2340 пикселей и поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц.

Основная камера получила главный модуль на 50 МП. Также есть модули на 13 и 8 МП, а ещё — некий четвёртый сенсор. Фронтальная — 48 и 8 МП. Есть батарея на 4700 мА•ч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки. Помимо этого, у смартфона есть аудиоразъём 3,5 мм и порт USB-C.

В качестве ОС используется HiOS 7.6 на базе операционной системы Android 11. В продаже новинка ожидается в августе, цена пока не сообщается.

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