Смартфон Tecno Phantom X появился на живых фото

Сетевые источники опубликовали живые фотографии нового смартфона Tecno Phantom X с неплохим железом и ярким дизайном. Как отмечается, новинка получила дисплей с изогнутыми краями, встроенным сканером отпечатка и отверстием для двойной селфи-камеры.
Новинка оснащены процессором Helio G95, объёмы памяти составляют 8/256 ГБ, экран — OLED с разрешением 1080 x 2340 пикселей и поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц.
Основная камера получила главный модуль на 50 МП. Также есть модули на 13 и 8 МП, а ещё — некий четвёртый сенсор. Фронтальная — 48 и 8 МП. Есть батарея на 4700 мА•ч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки. Помимо этого, у смартфона есть аудиоразъём 3,5 мм и порт USB-C.
В качестве ОС используется HiOS 7.6 на базе операционной системы Android 11. В продаже новинка ожидается в августе, цена пока не сообщается.
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