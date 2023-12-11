Слившего GTA 6 хакера упекли в психлечебницу

18-летний хакер Арион Куртаж из киберпреступной группировки Lapsus$, стоявший за прошлогодней утечкой материалов Grand Theft Auto, ущерб от которой оценили в 7 млн фунтов стерлингов, пообещал вернуться к преступной деятельности, когда выйдет из тюрьмы.

Присяжные признали Куртаджа виновным в 12 различных преступлениях по итогам расследования. Однако, на недавнем слушании по вынесению приговора стало известно, что подросток хотел вернуться к преступной жизни после освобождения. О желании вернуться к преступному прошлому он лично рассказал психиатру, исследовавшему парня.

Суд пришел к выводу, что годовой арест никак не повлиял на парня, а прямое высказанное желание продолжить совершать преступления свидетельствует о его психических отклонениях. В итоге, ему вынесли временное решение о помещении в психиатрическую лечебницу на минимальный срок в 12 недель.