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Слившего GTA 6 хакера упекли в психлечебницу

18-летний хакер Арион Куртаж из киберпреступной группировки Lapsus$, стоявший за прошлогодней утечкой материалов Grand Theft Auto, ущерб от которой оценили в 7 млн фунтов стерлингов, пообещал вернуться к преступной деятельности, когда выйдет из тюрьмы.

Присяжные признали Куртаджа виновным в 12 различных преступлениях по итогам расследования. Однако, на недавнем слушании по вынесению приговора стало известно, что подросток хотел вернуться к преступной жизни после освобождения. О желании вернуться к преступному прошлому он лично рассказал психиатру, исследовавшему парня.

Суд пришел к выводу, что годовой арест никак не повлиял на парня, а прямое высказанное желание продолжить совершать преступления свидетельствует о его психических отклонениях. В итоге, ему вынесли временное решение о помещении в психиатрическую лечебницу на минимальный срок в 12 недель.

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Источник:
Daily Mail
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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