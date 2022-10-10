Skyworth представила первый телевизор Mini LED с экраном 288 Гц

Китайская компания Skyworth представила для местного рынка телевизор Skyworth A63. Главной его особенностью является технология Mini LED. В эту серию вошли три модели с экранами диагональю 65, 75 и 90 дюймов.

Сам производитель позиционируют свою новинку, как флагманский LED-телевизор с различными технологиями отображения, включая ADS XDR. Более того, он первый в мире телевизор с частотой обновления изображения 288 Гц.

Процессор Skyworth A63 не указывается, но известны другие характеристики: 4 оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а также четыре Hi-Fi динамика суммарной мощностью 60 Вт .

В базовой режиме телевизор показывает в разрешении 4К с максимальной яркостью 800 кд/м2 и частотой 144 Гц. При активации опции HSR происходит увеличение частоты обновления до 288 Гц. Более того, есть поддержка AMD FreeSync Premium Pro и Dolby Atmos 2.0.

Стоимость и дата начала продаж пока не называется.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!