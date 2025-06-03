Skyworth выпустила в России первые в мире телевизоры с ИИ-караоке

Компания Skyworth выпустила в России телевизоры X85G и Q75G. Ключевая особенность моделей — встроенная функция караоке на базе искусственного интеллекта (AI Karaoke), впервые интегрированная в телевизоры.

Технология Al Vocal Removal приглушает или убирает голос исполнителя в любой песне и позволяет исполнять караоке-композиции прямо с телевизора в приложениях YouTube, RuTube, VK Видео и т.д. При этом микрофоном служит пульт дистанционного управления, идущий в комплекте.

Сами телевизоры получили матовые экраны 65 и 75 дюймов с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц HSR и антибликовым покрытием. Отличия моделей заключается в том, что X85G имеет панель Mini LED с технологией Local Dimming, а Q75G — QLED+.

Устройства входят в серию Magic Sound TV и оснащены встроенным саундбаром с 2.1.2-канальной звуковой системой из семи динамиков: сабвуфер (20 Вт, 45 Гц), четыре твитера и два полноразмерных динамика. Общая мощность — 50 Вт.

Телевизоры уже доступны для покупки по следующим ценам: