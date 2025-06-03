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Skyworth выпустила в России первые в мире телевизоры с ИИ-караоке

Доступны две модели: Mini LED и QLED+.

Компания Skyworth выпустила в России телевизоры X85G и Q75G. Ключевая особенность моделей — встроенная функция караоке на базе искусственного интеллекта (AI Karaoke), впервые интегрированная в телевизоры.

Технология Al Vocal Removal приглушает или убирает голос исполнителя в любой песне и позволяет исполнять караоке-композиции прямо с телевизора в приложениях YouTube, RuTube, VK Видео и т.д. При этом микрофоном служит пульт дистанционного управления, идущий в комплекте.

Сами телевизоры получили матовые экраны 65 и 75 дюймов с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц HSR и антибликовым покрытием. Отличия моделей заключается в том, что X85G имеет панель Mini LED с технологией Local Dimming, а Q75G — QLED+.

Устройства входят в серию Magic Sound TV и оснащены встроенным саундбаром с 2.1.2-канальной звуковой системой из семи динамиков: сабвуфер (20 Вт, 45 Гц), четыре твитера и два полноразмерных динамика. Общая мощность — 50 Вт.

Телевизоры уже доступны для покупки по следующим ценам:

  • Skyworth Q75G 75″ (QLED+) — от 84 990 рублей
  • Skyworth X85G 75″ (Mini LED) — от 109 990 рублей
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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