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Skype навсегда ушёл в офлайн

После двух десятилетий Skype уходит в историю — Microsoft делает ставку на Teams.
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Валентин Снежин сегодня в 00:25

Microsoft отключит Skype 5 мая 2025 года — спустя более 20 лет после запуска одного из первых массовых видеомессенджеров. Компания официально подтвердила закрытие сервиса и предложила пользователям перейти на Microsoft Teams, куда будут автоматически перенесены все чаты и контакты.

«Все переписки и список контактов будут доступны в Teams при входе с теми же учётными данными», — сообщили в Microsoft.

По словам компании, миграция должна пройти безболезненно: пользователи смогут продолжить общение с привычными людьми в новом интерфейсе.

Решение связано со стратегией унификации коммуникационных продуктов Microsoft — компания делает ставку на Teams как на основную платформу для общения, как в корпоративной, так и в потребительской среде.

Skype был запущен в 2003 году и стал одним из символов раннего интернета, проложив путь для повсеместного видеозвонков и VoIP-связи. Его популярность постепенно снижалась с ростом конкуренции, особенно после выхода Zoom, FaceTime и WhatsApp. Теперь Microsoft закрывает приложение окончательно, сосредотачивая ресурсы на более актуальных решениях.

Теги: 
Источник:
The GEEK, Microsoft
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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