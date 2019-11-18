Симулятор эпидемии Plague Inc. снова обрёл популярность
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Симулятор эпидемии Plague Inc. снова обрёл популярность

Известно, что на территории Китая возникла сложная ситуация из-за распространения нового коронавируса 2019-nCoV. Въезд и выезд закрыт в некоторые города, а общественный транспорт приостановил свою работу.

Самое интересное происходит на фоне этих новостей. Люди начали интересоваться игрой Plague Inc, которая вышла в далёком 2012 году. Теперь игра возглавляет топ платных игр китайского App Store, а десктопная версия Plague Inc: Evolved в Steam обогнала по приросту игроков легендарный Half-Life.

Plague Inc App Store

В игре Plague Inc. игрок управляет различными возбудителями заболеваний (вирусы, грибки, бактерии и тому подобное). Главная цель — заразить всю планету и уничтожить человечество быстрее, чем оно изобретёт противоядие.

Plague Inc

Неизвестный вирус появился в Китае 31 декабря 2019 года. Им заразилось более 800 человек, а 25 случаев оказались смертельными.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить