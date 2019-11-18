Симулятор эпидемии Plague Inc. снова обрёл популярность

Известно, что на территории Китая возникла сложная ситуация из-за распространения нового коронавируса 2019-nCoV. Въезд и выезд закрыт в некоторые города, а общественный транспорт приостановил свою работу.

Самое интересное происходит на фоне этих новостей. Люди начали интересоваться игрой Plague Inc, которая вышла в далёком 2012 году. Теперь игра возглавляет топ платных игр китайского App Store, а десктопная версия Plague Inc: Evolved в Steam обогнала по приросту игроков легендарный Half-Life.

В игре Plague Inc. игрок управляет различными возбудителями заболеваний (вирусы, грибки, бактерии и тому подобное). Главная цель — заразить всю планету и уничтожить человечество быстрее, чем оно изобретёт противоядие.

Неизвестный вирус появился в Китае 31 декабря 2019 года. Им заразилось более 800 человек, а 25 случаев оказались смертельными.