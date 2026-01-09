Hot Toys представила детализированную фигурку Бэтмена из Batman: Arkham Origins | The GEEK
Hot Toys представила детализированную фигурку Бэтмена из Batman: Arkham Origins

Очередной желанный трофей для фанатов Темного рыцаря.
Редакция The GEEK сегодня в 12:07

Hot Toys анонсировала новую коллекционную фигурку Бэтмена по игре Batman: Arkham Origins 2013 года. Эта часть серии считается одной из самых спорных, но многие фанаты уверены, что именно в ней представлен один из лучших костюмов Темного рыцаря.

Фигурка высотой около 32 см (12,7 дюйма) представляет собой детализированную копию образа Бэтмена из игры. Голова оснащена подвижными глазными яблоками, а также сменными лицевыми панелями, позволяющими менять выражение лица героя.

В комплект также входят многочисленные аксессуары: фирменные гаджеты и оружие Бэтмена, электрические перчатки, а также набор сменных рук для различных поз.

Новая фигурка Batman: Arkham Origins стоит $300 и уже доступна для предзаказа. Релиз ожидается в период с января по июнь 2027 года.

Несколько дней назад Hot Toys также представила реалистичную фигурку Spider-Man (Battle Damaged Version), созданную по мотивам финальной битвы Человека-паука и Зеленого гоблина из фильма Сэма Рэйми «Человек-паук» (2002).

