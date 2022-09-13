Собрали весёлые обои созданные из эмодзи в iOS 16

На днях Apple выпустила iOS 16, которая приносит множество улучшений и ряд новых функций. Например, появилась возможность отмены отправки сообщений, виброотклик в клавиатуре и множество другого.

Новая система позволяет настроить экран блокировки и добавлять к нему виджеты, которые ждали со времён iOS 12. Даже Яндекс успел выпустить свои виджеты для iPhone. Экран блокировки стал по-настоящему уникальным из-за своих гибких возможностей. Система позволяет поменять основной шрифт, добавить на фон любимый цвет или создать обои из эмодзи.

Мы немного покопались в Твиттере, чтобы найти интересные обои из эмодзи, которые пользователи начали публиковать практически сразу после выхода iOS 16. Может вам что-то приглянется или сделаете похожий вариант на своём экране блокировки.

Если вы забыли обновиться до iOS 16, то обязательно почитайте, как это сделать на отдельной странице по ссылке.

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