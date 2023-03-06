Шутер Finals получил положительные отзывы от журналистов

Embark Studios, основанная бывшим главой DICE Патриком Содерлундом, продемонстрировала журналистам раннюю версию своего онлайнового шутера The Finals. Игровой процесс описывают как необычный, безумный и непредсказуемый.

Главной механикой игры станет разрушаемость, позволяющая игрокам ломать практически все объекты и постройки на карте. Например, можно сделать дыры в полу и стрелять через них.

Игрокам будут доступны просторные карты на которых можно использовать канатные дороги, лифты, канистры с газом и бочки. Однако некоторые аспекты игры подверглись критике, в частности, баланс оружия и способностей.

Сама Embark Studios объявила о выходе патча, который исправит выявленные проблемы в игре.

Уже сегодня на Steam началось закрытое тестирование The Finals, которое продлится до 21 марта. Любой желающий может подать заявку на участие в тестировании.