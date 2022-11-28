Серию Samsung Galaxy S23 представят в феврале

Корейское издание со ссылкой на осведомленного руководителя Samsung Electronics сообщает, что анонс серии Galaxy S23 состоится в феврале. Ранее были слухи о презентации флагманов компании в начала января, однако, они не подтвердились.

Мероприятие Unpacked, в рамках которого покажут Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra состоится в первую неделю февраля в Сан-Франциско. Наконец-то, спустя долгое пандемийное время, презентация состоится офлайн.

Ожидается, что Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra в качестве процессора получат Snapdragon 8 Gen 2 с ускоренной тактовой частотой. От собственных чипсетов Exynos производитель решил отказаться.

Также ранние слухи приписывают версии Ultra экран AMOLED с максимальной яркостью 2200 нит и 200-мегапиксельную камеру с 10 кратным зумом.