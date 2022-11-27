Samsung Galaxy S23 получат ускоренные чипсеты Snapdragon 8 Gen 2

Уже было известно, что новые флагманы Samsung Galaxy S23 получат процессор Snapdragon 8 Gen 2. Сейчас сообщается, что Qualcomm специально для южнокорейской компании будет усовершенствовать свои чипсеты.

Так, вместо тактовой частоты ядра Cortex X-3 Prime Core в 3,2 ГГц, в смартфонах серии Galaxy S23 будут использовать ядро Cortex X-3, работающее с частотой 3,32 ГГц. Это повысит производительность флагманов Samsung.

Ожидается, что Samsung представит три устройства: Galaxy S23, Galaxy S23 + и топовый Galaxy S23 Ultra. Анонс состоится в январе или феврале в рамках мероприятия Samsung Unpacked.