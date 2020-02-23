Серия Hohor 30 появится в России в конце мая
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Новости

Серия Hohor 30 появится в России в конце мая

Сегодня Honor представил в Китае новую флагманскую линейку смартфонов HONOR 30, в которую вошли модели HONOR 30, HONOR 30 Pro и HONOR 30 Pro+.

Устройства получили качественные дисплеи, сканер под дисплеем, камеру с модулем на 50 Мп, а также расширенные мультимедийные и фотографические возможности.

  • Honor 30 1

Дизайн смартфонов серии Honor 30 полностью переработан по сравнению с прошлым поколением. В качестве корпуса используется металл и стекло.

В России презентация флагманской линейки Honor 30 запланирована на конец мая.

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