Серия Hohor 30 появится в России в конце мая

Сегодня Honor представил в Китае новую флагманскую линейку смартфонов HONOR 30, в которую вошли модели HONOR 30, HONOR 30 Pro и HONOR 30 Pro+.

Устройства получили качественные дисплеи, сканер под дисплеем, камеру с модулем на 50 Мп, а также расширенные мультимедийные и фотографические возможности.

Дизайн смартфонов серии Honor 30 полностью переработан по сравнению с прошлым поколением. В качестве корпуса используется металл и стекло.

В России презентация флагманской линейки Honor 30 запланирована на конец мая.