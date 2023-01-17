Сегодня Apple может представить MacBook Pro на M2 Pro

Компания Apple сегодня может выпустить MacBook Pro с процессором M2 Pro и Wi-Fi 6E. Соответствующий ноутбук был зарегистрирован в канадской нормативной базе данных.

Модель идёт под номером A2779. В описании говорится, что устройство поддерживает Wi-Fi 6E работающий на частоте 6 ГГц. При этом не указывается, какой процессор используется.

Ожидается, что помимо более высокой производительности и Wi-Fi 6E новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro будут иметь несколько других изменений по сравнению с существующими моделями с чипами M1 Pro и M1 Max. В октябре 2021 года Apple полностью изменила дизайн MacBook Pro, добавив больше портов, вырез и многое другое.

Велика вероятность, что пока неизвестный MacBook Pro представят уже сегодня вечером.