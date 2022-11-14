Себестоимость iPhone 15 Ultra будет значительно дороже iPhone 14 Pro Max

Популярный инсайдер LeaksApplePro поделился новыми подробностями о iPhone 15 Ultra.

Сообщается, что производство флагманской версии Ultra обойдется купертиновцам сильно дороже, чем iPhone 14 Pro Max. Сейчас в Индии iPhone 14 Pro Max продается на уровне $1099, по словам инсайдера, ценник будет «существенно дороже».

LeaksApplePro также поделился своими прогнозами, что iPhone 15 Ultra заменит 15 Pro Max. Другие версии останутся прежними: iPhone 15, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Plus.

По слухам, iPhone 15 Ultra оснастят корпусом из титана. Это не только придаст будущему смартфону премиальный вид, но и сделает смартфон легче, прочнее и устойчивее к царапинам. Такой корпус будет в 35 раз дороже, чем существующий материал, используемый на нынешних iPhone. Помимо этого, iPhone 15 Ultra приписывают новый перископный модуль камеры.