СДЭК снова «слил» базу данных пользователей

База российского оператора доставки документов и грузов СДЭК, снова попала в открытый доступ. Это уже вторая утечка в этом году. Из-за первой клиенты сервиса уже подали иск к компании.

Сведения о новой базе появились в Telegram-канале компании Infosecurity. По его данным база состоит из трёх файлов. В первой содержится более 160 млн строк с данными об отправлениях, ФИО, номера телефонов и другие подобные данные. Во втором 30 млн строк с данными о физлицах и юрлицах. В третьем файле 90 млн строк, он содержит телефоны и идентификаторы отправителя/получателя. Представители СДЭК заявили РБК, что начали проводить внутреннее расследование.

Напомним, что первый раз база данных пользователей СДЭК появилась в феврале: она содержала две таблицы с ФИО, номерами телефоном, адресами и прочими данными.

В марте появился сайт с картой из пользовательских данных пользователей вместе с информацией «Яндекс.Еды», СДЭК, ГИБДД, ВТБ, Wildberries и других данных.

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