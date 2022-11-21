СДЭК запустил сервис по продаже восстановленной техники

СДЭК запустил сервис CDEK recommerce, где продают восстановленную электронику из Европы и США. Как отмечается, речь идёт о товарах, которые вернули после покупки или в них нашли дефекты. Эти недостатки затем устранили в сервисе.

Каждый из товаров был тщательно отобран и проверен экспертами в области восстановления техники по более чем 40 параметрам. С каждым девайсом проходят работы по ремонту, реставрации внешнего вида и приведению настроек к заводским. СДЭК

Такую технику покупают на Ebay, Amazon или Backmarket, причём только после заказа клиента. При этом состояние устройства отмечается как «Как новое», «Отличное» и «Хорошее».

На данный момент приобрести можно только технику Apple, однако в будущем появятся решения Huawei и Xiaomi, а также товары других категорий, к примеру, одежда, обувь и аксессуары премиум-сегмента. В числе брендов называют Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Balenciaga и так далее.