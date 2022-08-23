Приложения СБОЛ и «Прайм баланс Юником» удалили из App Store

Приложения СБОЛ и «Прайм баланс Юником» были удалены из App Store. Напомним, что они оба являются клонами ранее удалённых приложений «СберБанка» и ВТБ, которые позволяли пользоваться функционалом банка при помощи iPhone.

«Прайм баланс Юником» было выпущено в мае, а СБОЛ – всего несколько дней назад. За их разработку отвечали сторонние неподсанкционное разработчики.

Остаётся открытый вопрос на каком основании Apple удалила приложения из App Store. Несмотря на всё это, пользователи могут по-прежнему пользоваться веб-версиями банков без каких-либо ограничений.

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