Сбербанк разрешил переводить бонусы «Спасибо»

С февраля Сбербанк расширит возможности участников программы «Спасибо от Сбербанка». Пользователи смогут переводить бонусные баллы другим людям, но с нового приложения «Спасибо Х» и новой версии сайта.

Однако воспользоваться новым сервисом смогут не все. Программа обмена «Спасибо» будет доступна только для трёх уровней. Первый минимальный уровень не может получать и отправлять баллы.

Дарить баллы можно друг-другу от 1 до 50 000 бонусов за одну транзакцию. Зачисления будут происходить моментально.

Есть также и минусы программы. Например, полученные бонусы будут меньше отправленных. Отправленные пользователем 1000 бонусов с уровнем «Большое спасибо» превратятся в 800 баллов, «Огромное спасибо» в 900, а самый топовый уровень «Больше, чем спасибо» — 950.

Кроме того, уровень пользователей влияет на максимальную сумму баллов, которую он может получить за месяц: 20 000, 30 000 и 50 000.