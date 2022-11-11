Новости

В Китае стартовали продажи китайской игровой видеокарты Moore Threads MTT S80

Это новый игрок на рынке геймерских видеокарт. Новинка стоит порядка 1970 юаней (около 17 тысяч рублей), но купить её за такую цену не выйдет.

Дело в том, что карта продаётся только с совместимой материнской платой ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4 стоимостью 1029 юаней (~8700 рублей). Иначе говоря, придётся покупать комплектом. Доставка стартует уже 16 ноября.

Карта основана на фирменном графическом чипе Chunxiao с 4096 ядрами и частотой 1,8 ГГц. Можно ли его разгонять, неизвестно. Как сообщается, производительность GPU в вычислениях FP32 составляет примерно 14,4 Тфлопс, что соответствует уровню RTX 3060. Карта оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с частотой 14 ГГц и шиной на 256 разрядов.

Из портов DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1. При этом в качестве интерфейса выступает PCIe 5.0. Заявлена поддержка API DirectX и OpenGL, но версии не уточняются.

Карта оптимизирована для ряда игр, в числе которых есть Crossfire, League of Legends, Diablo 3, Minecraft и Need For Speed ​​Hot Pursuit. Однако тестов пока нет.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
Videocardz
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии