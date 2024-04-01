Анонсировано масштабное обновление программы лояльности «СберСпасибо»

Сбербанк анонсировал кардинальные изменения в своей программе лояльности «СберСпасибо». Для первых участников нововведения вступят в силу уже в апреле, а к началу лета они станут доступны для всех пользователей.

Кредитная организация избавится от всех предыдущих условий, уровней и ограничений, касающихся начисления бонусного кэшбэка. Обновленная программа позволит самостоятельно выбирать способы получения бонусов, в частности, «СберСпасибо» будут начислять не только за покупки по картам, но и за различные действия внутри экосистемы банка и у его партнеров, включая просмотр фильмов, использование продуктов и даже за прослушивание музыки.

Кроме того, как уточняется в пресс-релизе банка, участники программы смогут получать до 70% бонусов за покупки в «Мегамаркете», «СберМаркете», «Самокате» и других сервисах. При чем «СберСпасибо» обещают начислять моментально, чтобы можно было их сразу использовать для новых покупок.