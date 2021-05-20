СберБанк представил свою ОС для умных телевизоров — «Салют ТВ»

Сфера применения умного телевидения уже довольно обширна — она породила целую новую индустрию, а рынок постоянно расширяется. И потому СберБанк представил свою ОС для таких систем — «Салют ТВ».

Новая система включает в себя систему рекомендаций видео- и аудиоконтента, а также лёгкий доступ к сервисам экосистемы Сбера. Помимо этого, виртуальные ассистенты позволяют управлять устройствами и приложениями прямо с телевизора.

В ОС интегрированы виртуальные ассистенты Сбер, Афина и Джой, а также консьерж-сервис «Дуэт», хотя последний работает только в некоторых регионах. Всё это позволяет управлять устройствами умного дома от Sber.

Как отмечается, операционная система полностью адаптирована под голосовое управление и работу с виртуальными ассистентами, а приложения заменены умными мультимодальными смартапами, которыми можно управлять голосом, с пульта или с помощью виртуального аналога.

Система предоставляет доступ к магазину с фильмами, музыкой, играми и так далее. Также с помощью «Салют ТВ» можно заказать товары с доставкой (для уточнения работает распознавание изображений), купить авиабилеты и так далее.

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