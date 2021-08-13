Самый мощный среднеуровневый: Samsung Galaxy A52s появился на официальном сайте

Компания Samsung готовится к выпуску нового смартфона Samsung Galaxy A52s 5G. Его страница уже появилась на индийском официальном сайте, так что до его выхода осталось мало времени. Там новинка фигурирует под номером SM-A528B/DS.

Судя по ранним утечкам, новинка представляет собой улучшенную версию Galaxy A52. Смартфон получит мощный процессор Snapdragon 778G и 6/128 ГБ памяти. Цена составит порядка 450 евро, обещаны чёрный, белый, сиреневый и зелёный варианты.

Новинке приписывают экран Super AMOLED Infinity-O с диагональю 6,5 дюйма и разрешением Full HD+ (2400 x 1080 пикселей). Частота составит 120 Гц. Фронтальная камера получит модуль на 32 МП, основная — 64, 12, 5 и 5 МП. Ёмкость батареи составит 4500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.

Также говорится о защите от воды и пыли по стандарту IP67, чипе NFC и так далее. В качестве операционной системы заявлена Android 11 с фирменной оболочкой OneUI 3.