Samsung Galaxy A52s всё-таки получит батарею на 5000 мАч

Инсайдер под ником Leakspinner опубликовал качественный рендер смартфона и характеристики Samsung Galaxy A52s. Как оказалось, у него всё-таки довольно ёмкая батарея.

Новинка получит 6,5-дюймовый экран sAMOLED типа Infinity-O с разрешением 2400 х 1080 пикселей и встроенным сканером отпечатка. Внутри будет установлен процессор Snapdragon 778G, 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Основная камера получит сенсоры на 64, 12, 5 и 5 МП, фронтальная — 32 МП. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мА•ч, хотя ранее говорилось, что она составит 4500 мА•ч. Помимо этого, заявлен модуль NFC и уровень защиты IP68.

Предполагается, что новинка будет доступна в Европе по цене в 450 евро. В техническом плане это аналог Poco X3 Pro, но тот почти вдвое дешевле — порядка 250 евро.