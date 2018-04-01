Samsung запатентовала смартфон овальной формы

Samsung запатентовала необычный смартфон овальной формы. Компания подавала заявку на патент еще в прошлом году, но опубликовали и приняли его только на прошлой неделе.

Сверху и снизу устройства будет находится два дисплея с приложениями и настройками. Постоянные иконки ускорят выполнение некоторых задач, но особого ноу-хау в этом нет. На этих же доп. экранах можно регулировать яркость/громкость смартфона. Но опять же, так ли это нужно?

Факт получения патента, конечно же, не означает намерения компании выпустить такой смартфон. Samsung регистрирует в течение года довольно много странных и необычных устройств, но не все они воплощаются в жизнь. Вероятность того, что патент останется патентом крайне велика.