Samsung запатентовала смартфон овальной формы
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Samsung запатентовала смартфон овальной формы

Samsung запатентовала необычный смартфон овальной формы. Компания подавала заявку на патент еще в прошлом году, но опубликовали и приняли его только на прошлой неделе.

Samsung

Сверху и снизу устройства будет находится два дисплея с приложениями и настройками. Постоянные иконки ускорят выполнение некоторых задач, но особого ноу-хау в этом нет. На этих же доп. экранах можно регулировать яркость/громкость смартфона. Но опять же, так ли это нужно?

Samsung

Факт получения патента, конечно же, не означает намерения компании выпустить такой смартфон. Samsung регистрирует в течение года довольно много странных и необычных устройств, но не все они воплощаются в жизнь. Вероятность того, что патент останется патентом крайне велика.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
-

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить