Samsung выпустит обновленные Galaxy Watch 4 и Galaxy Tab S6 Lite в 2024 году

Компания Samsung планирует выпустить обновлённые версии своих популярных гаджетов, рассказал инсайдер Роланд Квандт. Речь идет о смарт-часах Galaxy Watch 4 и планшете Galaxy Tab S6 Lite. Они появятся на рынке в этом году и получат приставку 2024 в названии.

Предполагается, что часы и планшет сохранят оригинальный дизайн. Они могут получить улучшенное «железо» и доступную цену.

Для Galaxy Tab S6 Lite это будет уже второе переиздание. Планшет первоначально дебютировал в 2020 году с чипом Exynos 9611, но был перевыпущен в 2022 году с чипсетами Qualcomm Snapdragon 732G и Snapdragon 720G. Что касается Galaxy Watch 4, то они были представлены в 2021 году в это будет первое их переиздание.