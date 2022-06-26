Смарт-часы Galaxy Watch 5 станут заметно дороже

Компания Samsung в ближайшее время может представить складные смартфоны серии Galaxy Z, а вместе с ними анонсирует смарт-часы Galaxy Watch 5.

По информации инсайдер под ником rquandt (обычно предоставляет достоверную информацию), следующее поколение часов заметно подорожает на 30-50 евро в зависимости от формата. Например, европейская версия Galaxy Watch 5 40 мм будет продаваться за 300 и 350 евро в зависимости от наличия модуля LTE. Модель на 44-мм будет дороже – 350 и 400 евро.

Кроме того, инсайдер сообщает о модели Galaxy Watch 5 Pro, которая будет продаваться за 490 и 540 евро в зависимости от наличия LTE-модуля. С чем связано такое подорожание пока неизвестно, но скорее всего что-то сильно изменилось в комплектующих.

Анонс часов Galaxy Watch 5 ожидается в июле этого года.

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