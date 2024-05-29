Samsung встроит ИИ-функции Galaxy AI в свои смарт-часы

Samsung объявила о внедрении функций на базе искусственного интеллекта Galaxy AI в свои умные часы Galaxy Watch, которые получат обновление One UI 6 Watch. Новая платформа основывается на операционной системе Wear OS 5.

На Galaxy Watch ИИ будет использоваться для улучшения и расширения функционала мониторинга здоровья и фитнеса. Среди нововведений:

Energy Score предоставит комплексную оценку здоровья пользователя на основе собранных данных

Wellness Tips для персонализированных советов по улучшению общего состояния здоровья

Workout Routine поможет разработать оптимальные тренировочные планы

Race для мониторинга бега или велосипедных прогулок

Релиз обновления One UI 6 Watch запланирован на конец года и будет доступен для следующих моделях Galaxy Watch:

Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 4 Classic

Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 5 Pro

Galaxy Watch 6

Galaxy Watch 6 Classic

С июня стартует бета-тестирование обновления в ряде регионов. Ожидается, что новые Galaxy Watch 7, которые будут представлены в июле 2024 года на мероприятии Galaxy Unpacked, станут первыми устройствами, на которые установлена One UI 6 Watch прямо «из коробки».