Samsung встроит ИИ-функции Galaxy AI в свои смарт-часы

Samsung объявила о внедрении функций на базе искусственного интеллекта Galaxy AI в свои умные часы Galaxy Watch, которые получат обновление One UI 6 Watch. Новая платформа основывается на операционной системе Wear OS 5.
На Galaxy Watch ИИ будет использоваться для улучшения и расширения функционала мониторинга здоровья и фитнеса. Среди нововведений:
- Energy Score предоставит комплексную оценку здоровья пользователя на основе собранных данных
- Wellness Tips для персонализированных советов по улучшению общего состояния здоровья
- Workout Routine поможет разработать оптимальные тренировочные планы
- Race для мониторинга бега или велосипедных прогулок
Релиз обновления One UI 6 Watch запланирован на конец года и будет доступен для следующих моделях Galaxy Watch:
- Galaxy Watch 4
- Galaxy Watch 4 Classic
- Galaxy Watch 5
- Galaxy Watch 5 Pro
- Galaxy Watch 6
- Galaxy Watch 6 Classic
С июня стартует бета-тестирование обновления в ряде регионов. Ожидается, что новые Galaxy Watch 7, которые будут представлены в июле 2024 года на мероприятии Galaxy Unpacked, станут первыми устройствами, на которые установлена One UI 6 Watch прямо «из коробки».