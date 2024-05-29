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Samsung встроит ИИ-функции Galaxy AI в свои смарт-часы

Samsung объявила о внедрении функций на базе искусственного интеллекта Galaxy AI в свои умные часы Galaxy Watch, которые получат обновление One UI 6 Watch. Новая платформа основывается на операционной системе Wear OS 5.

На Galaxy Watch ИИ будет использоваться для улучшения и расширения функционала мониторинга здоровья и фитнеса. Среди нововведений:

  • Energy Score предоставит комплексную оценку здоровья пользователя на основе собранных данных
  • Wellness Tips для персонализированных советов по улучшению общего состояния здоровья
  • Workout Routine поможет разработать оптимальные тренировочные планы
  • Race для мониторинга бега или велосипедных прогулок

Релиз обновления One UI 6 Watch запланирован на конец года и будет доступен для следующих моделях Galaxy Watch:

  • Galaxy Watch 4
  • Galaxy Watch 4 Classic
  • Galaxy Watch 5
  • Galaxy Watch 5 Pro
  • Galaxy Watch 6
  • Galaxy Watch 6 Classic

С июня стартует бета-тестирование обновления в ряде регионов. Ожидается, что новые Galaxy Watch 7, которые будут представлены в июле 2024 года на мероприятии Galaxy Unpacked, станут первыми устройствами, на которые установлена One UI 6 Watch прямо «из коробки».

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Источник:
9to5google, SamMobile
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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