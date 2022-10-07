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Samsung отменила разработку планшета Galaxy Tab S9

Компания Samsung перенесла выпуск флагманского планшета Galaxy Tab S9 на неопределенный период. Изначально работа над новинкой была запланирована на декабрь текущего года, но из-за ситуации на рынке её перенесли на начало 2023 года. Особо отмечается, что у потребителей снизился спрос на смартфоны и компьютеры.

Вполне возможно, что новый планшет будет представлен только в августе 2023 года на специальном мероприятии Samsung Unpacked.

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Источник:
Phonearena

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