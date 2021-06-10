В России начались продажи планшета Galaxy Tab S7 FE

Samsung объявила о старте продаж Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite в России.

Начиная с 10 июня флагманская модель Galaxy Tab S7 FE будет доступна в фирменных магазинах бренда и официальном интернет-магазине Samsung в черном и зеленом цвете, а также в оттенках Серебро и Розовое Золото по рекомендованной цене от 49 990 рублей.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite поступит в продажу в фирменных магазинах бренда, официальном интернет-магазине Samsung и у партнеров. Рекомендованная розничная цена устройства составит от 12 990 рублей.

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