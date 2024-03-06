Samsung готовит к выходу обновленный бюджетный планшет Galaxy Tab S6 Lite 2024

В 2024 году Samsung планирует вновь обновить свой популярный бюджетный планшет Galaxy Tab S6 Lite 2024. Для устройства это будет уже второе переиздание. Планшет впервые появился в 2020 году с процессором Exynos 9611, а затем получил обновление в 2022 году. Тогда его «сердцем» стал Qualcomm Snapdragon 732G и Snapdragon 720G.

Согласно последним данным, Galaxy Tab S6 Lite прошел сертификацию SGS. Размеры нового Tab S6 Lite останутся прежними: 244,5 x 154,3 x 7 мм. Ожидается, что Tab S6 Lite 2024 будет оснащен 10,4-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1200 x 2000 и частотой обновления 60 Гц. Устройство получит аккумулятор на 6840 мАч, поддерживающий зарядку на 15 Вт.

В отличие от предыдущей модели, Tab S6 Lite 2024 вновь вернется к корням в плане процессора. Он получит чипсет Exynos 1280 вместо Snapdragon 732G, и будет предлагаться с 4 ГБ оперативной памяти во всех конфигурациях. «Из коробки» планшет будет работать на операционной системе One UI 6.1 (Android 14).