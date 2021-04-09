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Новости

Samsung выпустила приложение iTest, которое превращает iPhone в смартфон Galaxy

Samsung решила переманивать владельцев iPhone на свои смартфоны Galaxy и выпустила бесплатное веб-приложение iTest. С его помощью можно протестировать интерфейс One UI прямо с iPhone. Для этого нужно пройти по ссылке, нажать «Поделиться» и выбирать «На экран Домой». После этого включить приложение с иконками рабочего стола.

После всех этих действий появится идентичная копия оболочки One UI со стандартными приложения. Каждое можно открыть и посмотреть его работу.

Стоит учитывать, что это рекламный продукт и полноценно работать с оболочкой из-за ограниченного функционала не получится.

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Источник:
itest
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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