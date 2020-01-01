Samsung выпустил защищенный смартфон Galaxy Xcover Pro

Выставка Consumer Electronic Show 2020 еще раз порадовала пользователей защищенным устройством. Вслед за умными часами, очередной шедевр в сфере защищенных смартфонов представила компания Samsung. На этот раз речь идет о модели Galaxy Xcover Pro, который рассчитан на долговременную работу в самых экстремальных условиях.

Защита смартфона полностью соответствует стандарту MIL-STD-810G, а это значит, что аппарат выдерживает падение на твердую поверхность. Сам девайс получил дисплей Infinity-O с соотношением сторон 20:9. Диагональ дисплея составляет 6,3 дюйма, а его разрешение – 2400 на 1080 точек.

В верхней части дисплея с левой стороны имеется вырез под фронтальную камеру разрешением 13 МП. Работает Samsung Galaxy Xcover Pro на однокристальной система Exynos 9611. Что касается памяти, то производитель наделили устройство 4 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ.

На задней панели располагается двойная основная камера – 25+8 МП. Работает устройство на версии ОС Android 9.0 Pie с собственной графической оболочкой One UI. Естественно, что стоит ожидать обновления до Android 10. За автономность отвечает съемный аккумулятор емкостью 4 050 мАч. Ожидается, что сперва аппарат выйдет в Финляндии с ее суровыми условиям, а позже, и в остальных странах. Предварительная цена – 500 долларов.