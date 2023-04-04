Samsung прекратила выпускать патчи безопасности для смартфонов Galaxy S10, S10e, A30 и A50

Samsung прекратила выпуск патчей безопасности для своих смартфонов Galaxy S10, A30 и A50, которые были выпущены в 2019 году.

Ранее компания обещала обновлять свои устройства на протяжении 5 лет, однако это касалось только серии S21 и более новых моделей. Именно поэтому смартфоны Galaxy S10 и S10+ теперь не будут получать обновления.

Тем не менее Galaxy S10 5G и Galaxy S10 Lite, которые были выпущены позже, продолжат получать обновления. Компания не уточняет, как долго они будут получать патчи безопасности.

Это решение может повлиять на пользователей, которые приобрели Galaxy S10 в надежде получать длительную поддержку и обновления. Кроме того, они могут стать уязвимыми для новых угроз безопасности.