Samsung представила доступные смартфоны

Накануне представители Samsung представили два бюджетных смартфона – Galaxy A22 и Galaxy A22 5G. Обе модели работают на ОС Android 11, имеют боковые дактилоскопические сканеры и довольно внушительную батарею на 5 000 мАч, поддерживающую быструю зарядку до 15 Вт. Однако наряду с этими общими аспектами, есть и кое-что, что отличает два устройства друг от друга.

Модель Galaxy A22 имеет Super AMOLED-дисплей с диагональю 6,4-дюйма и частотой обновления 90 Гц. В основу работы смартфона заложен чипсет Helio G80 от MediaTek. Что касается доступных объемов памяти, то на рынке можно будет найти 4+64 и 6+128 ГБ. Оптическая составляющая имеет в своем составе основную камеру на 48 МП с системой оптической стабилизации.

Также в наличии сверхширокоугольный объектив на 2 МП и еще один модуль на 8 МП. Четвертый модуль получил разрешение в 2 МП и используется только для глубины анализа сцены. Селфи-камера имеет разрешение 13 МП. Также стоит отметить наличие разъема для наушников и модуль NFC.

Galaxy A22 5G получил IPS-матрицу диагональю 6,6-дюймов и разрешением Full HD+. Модель имеет стандартную частоту обновление экрана, то есть 60 Гц. Работает аппарат на чипсете Dimensity 700 от того же производителя — MediaTek. Оперативной памяти в зависимости от конфигурации может быть 4, 6 или 8 ГБ, постоянной памяти — 64 или 128 ГБ.

Оптический блок состоит из трех модулей: основной на 48 МП, сверхширокоугольный объектив на 5 и датчик разрешения — 2 МП. Фронталка имеет разрешение 8 МП. Аппарат также имеет поддержку технологии NFC.

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