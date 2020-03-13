Samsung обновит старые флагманы до One UI 2.1
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Samsung обновит старые флагманы до One UI 2.1

Как сообщают представители Samsung, компания хочет обновить прошлогодние флагманы до актуальной версии One UI. В список устройств входят все смартфоны линейки Galaxy S9 и Galaxy Note 9.

Сейчас One UI 2.1 используется на флагманских S20 и новом Galaxy Z Flip. По информации официального форума Samsung первыми начнут получать обновление смартфоны Galaxy S10 и Galaxy Note 10. Для всех остальных поколений апдейт выйдет позже.

Samsung

В One UI 2.1 нет особых изменений и функций, поэтому её выход не должен задержаться на долгие сроки.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить