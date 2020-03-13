Samsung обновит старые флагманы до One UI 2.1

Как сообщают представители Samsung, компания хочет обновить прошлогодние флагманы до актуальной версии One UI. В список устройств входят все смартфоны линейки Galaxy S9 и Galaxy Note 9.

Сейчас One UI 2.1 используется на флагманских S20 и новом Galaxy Z Flip. По информации официального форума Samsung первыми начнут получать обновление смартфоны Galaxy S10 и Galaxy Note 10. Для всех остальных поколений апдейт выйдет позже.

В One UI 2.1 нет особых изменений и функций, поэтому её выход не должен задержаться на долгие сроки.