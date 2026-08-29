Бета One UI 9 может выйти ещё для 18 моделей Galaxy

Samsung может расширить программу бета-тестирования One UI 9 на 18 моделей Galaxy. По данным утечки, сборки обнаружены на тестовых серверах, но список официально не подтверждён.

В него входят Galaxy S23, S24 и S25 со старшими версиями, а также S25 FE. Складные модели представлены Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.

Бета-версии также тестируются для Galaxy A57, A56, A55, A54, A36 и A35. Состав участников может измениться до публичного запуска.

Пока программа действует с мая только для серии Galaxy S26, которая получила семь тестовых обновлений. Сроки расширения не объявлены.