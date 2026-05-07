Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат One UI 8.5

Список официальный и опубликован производителем.
Редакция The GEEK сегодня в 09:04
Samsung официально объявила о запуске стабильной версии One UI 8.5 и раскрыла список устройств, которые начнут получать обновление уже в ближайшее время.

В первую волну вошли:

  • Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge и S25 FE;
  • Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra и S24 FE;
  • Samsung Galaxy Z Fold 7 и Flip 7;
  • Samsung Galaxy Z Fold 6 и Flip 6;
  • Samsung Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra;
  • Samsung Galaxy Tab S10, Tab S10+ и Tab S10 Ultra.

Galaxy Z TriFold также уже может обновиться до One UI 8.5, однако в официальном перечне Samsung устройство почему-то не упоминается. При этом флагманская линейка Galaxy S26 получила данную прошивку «из коробки».

Отметим, что это только список наиболее приоритетных устройств. Позже обновление получат и более доступные смартфоны и планшеты Galaxy.

