HONOR Magic 8 Pro показал один из лучших результатов в Geekbench

Будущий флагман будет на 20% производительнее модели предыдущего поколения.

Флагманский смартфон HONOR Magic 8 Pro, презентация которого состоится 15 октября, протестировали в Geekbench с номером модели BKQ-AN90.

Аппарат получил новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также 16 ГБ оперативной памяти. В тестах смартфон продемонстрировал впечатляющую производительность:

  • 3634 балла — в одноядерном тесте;
  • 10 813 баллов — в многоядерном тесте.

По этим показателям Magic 8 Pro входит в число самых мощных Android-смартфонов на сегодняшний день. Для сравнения чип A19 Pro от Apple набирает в Geekbench 4019 и 11 054 балла соответственно.

Ранее мы сообщали, что HONOR Magic 8 показал рекордный результат в AnTuTu.

id·211790·20251002_1426
Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
