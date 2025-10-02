HONOR Magic 8 Pro показал один из лучших результатов в Geekbench

Флагманский смартфон HONOR Magic 8 Pro, презентация которого состоится 15 октября, протестировали в Geekbench с номером модели BKQ-AN90.

Аппарат получил новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также 16 ГБ оперативной памяти. В тестах смартфон продемонстрировал впечатляющую производительность:

3634 балла — в одноядерном тесте;

10 813 баллов — в многоядерном тесте.

По этим показателям Magic 8 Pro входит в число самых мощных Android-смартфонов на сегодняшний день. Для сравнения чип A19 Pro от Apple набирает в Geekbench 4019 и 11 054 балла соответственно.

Ранее мы сообщали, что HONOR Magic 8 показал рекордный результат в AnTuTu.