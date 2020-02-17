Дисплей Samsung Galaxy S20 Ultra назвали лучшим среди смартфонов
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Новости

Дисплей Samsung Galaxy S20 Ultra назвали лучшим среди смартфонов

Samsung представила свою линейку Galaxy S20 около недели назад. Главной среди флагманов выделили версию Samsung Galaxy S20 Ultra. У смартфона огромный 6,9-дюймовый дисплей с матрицей Dynamic AMOLED и разрешением QHD+.

Специалисты компании DisplayMate решили протестировать новинку. По итогам, дисплей новинки признали лучшим среди смартфонов и дали ему 12 наград за разные показатели. У Galaxy S20 Ultra оказалась рекордная цветопередача, пиковая яркость, минимум бликов на солнце и точная настройка датчика освещенности.

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DisplayMate сообщили, что нынешние OLED-матрицы являются отличным решением для производителей премиальных смартфонов. Такая матрица обеспечивает максимальную работу по всем показателям и потребляет меньше энергии.

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